Харьков почти полностью остался без электричества после 15 взрывов

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Мэр Харькова сообщил о 15 взрывах и проблемах со светом в городе

0:14
Мир » Бывший СССР » Украина

Градоначальник Харькова Игорь Терехов заявил о взрывах в городе. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

Мэр Харькова сообщил о 15 взрывах и проблемах со светом в городе
Фото: commons.wikimedia.org by Konstantin Brizhnichenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как утверждает мэр, всего в Харькове прогремело 15 взрывов, после чего начались проблемы со светом.

Случившееся подтверждает и руководитель харьковской военной администрации Олег Синегубов. В своём телеграм-канале он написал, что возможны повторные взрывы и попросил горожан спрятаться.

Синегубов уточнил, что прилёты произошли по энергетическим объектам Харькова, и сейчас город почти полностью обесточен. Однако над восстановлением подачи электричества уже работают специалисты, добавил чиновник.

Как пишет РБК, около 6 часов утра сегодня на всей украинской территории объявили воздушную тревогу.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия могла бы взаимно ответить на удары ВСУ по мирным жителям, однако не будет этого делать. Подробнее о словах главы государства читайте в нашем материале.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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