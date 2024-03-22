Харьков почти полностью остался без электричества после 15 взрывов

Мэр Харькова сообщил о 15 взрывах и проблемах со светом в городе

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Градоначальник Харькова Игорь Терехов заявил о взрывах в городе. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Konstantin Brizhnichenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как утверждает мэр, всего в Харькове прогремело 15 взрывов, после чего начались проблемы со светом.

Случившееся подтверждает и руководитель харьковской военной администрации Олег Синегубов. В своём телеграм-канале он написал, что возможны повторные взрывы и попросил горожан спрятаться.

Синегубов уточнил, что прилёты произошли по энергетическим объектам Харькова, и сейчас город почти полностью обесточен. Однако над восстановлением подачи электричества уже работают специалисты, добавил чиновник.

Как пишет РБК, около 6 часов утра сегодня на всей украинской территории объявили воздушную тревогу.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия могла бы взаимно ответить на удары ВСУ по мирным жителям, однако не будет этого делать. Подробнее о словах главы государства читайте в нашем материале.