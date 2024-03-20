Путин объяснил, почему Россия не бомбит мирных жителей Украины в ответ на обстрелы своей территории

Глава российского государства Владимир Путин высказался по поводу обстрелов территории РФ со стороны Украины. Слова президента прозвучали на встрече с его доверенными лицами.
Путин пояснил, что первичная задача властей — обеспечить безопасность россиян, и для этого есть разные, в том числе непростые, способы, и Москва это сделает.
Что касается обстрелов территории РФ со стороны ВСУ, президент сказал, что Россия могла бы ответить тем же — начать бомбить мирных жителей на Украине, но не станет.
— Мы можем ответить тем же. Вот тем же — и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. Но у нас есть свои взгляды на этот счёт и свои планы, — заметил Путин.
Путин добавил, что Москва будет следовать этим планам.
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