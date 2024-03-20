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Путин объяснил, почему Россия не бомбит мирных жителей Украины в ответ на обстрелы своей территории

Путин: РФ может бить по гражданской инфраструктуре Украины, но у нас свои планы

0:12
Политика » Власть » Кремль

Глава российского государства Владимир Путин высказался по поводу обстрелов территории РФ со стороны Украины. Слова президента прозвучали на встрече с его доверенными лицами.

Путин: РФ может бить по гражданской инфраструктуре Украины, но у нас свои планы
Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Путин пояснил, что первичная задача властей — обеспечить безопасность россиян, и для этого есть разные, в том числе непростые, способы, и Москва это сделает.

Что касается обстрелов территории РФ со стороны ВСУ, президент сказал, что Россия могла бы ответить тем же — начать бомбить мирных жителей на Украине, но не станет.

— Мы можем ответить тем же. Вот тем же — и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. Но у нас есть свои взгляды на этот счёт и свои планы, — заметил Путин.

Путин добавил, что Москва будет следовать этим планам.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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