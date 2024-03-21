Французская армия на Украине будет прятаться на складах и предприятиях

Политолог Ищенко: говоря о поляках на Украине, Путин лишь констатировал факт

Недавно Владимир Путин чётко сказал, что если армия Польши войдёт на запад Украины, то оттуда уже не уйдёт.

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И вряд ли РФ будет их оттуда выбивать, поскольку овчинка выделки не стоит, уверен политолог и бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко.

"А если они не смогут (не захотят) уйти сами и их не выбьет Россия, то кто же сможет их "убедить" уйти с Украины?" — риторически спрашивает аналитик.

Также по его словам, к заявлениям Макрона надо относиться серьёзно, но послать войска на Украину и начать войну с РФ — это разные вещи.

Военнослужащих можно разместить в районах складов, в логистических центрах, на военных предприятиях, чтобы исключить удары по ним. Но если ВС РФ такие удары нанесут, то Париж скажет, что это Россия инициировала военные действия против "гуманитарной" миссии Франции, цитирует аналитика "Военное дело".

Запад тоже не хочет представать в глазах общественности разжигателем войны, подытожил Ищенко.