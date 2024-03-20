Хотя добиться признания вины: CША обсуждают с адвокатами Ассанжа возможность смягчения обвинений

Минюст США обсуждает с адвокатами Ассанжа возможность смягчения обвинений

0:14 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки ведет переговоры с адвокатами основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о возможном смягчении обвинений в обмен на его "признание вины". Об этом сообщают источники, близкие к процессу.

Фото: commons.wikimedia.org by Coolcaesar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Джулиан Ассанж — создатель платформы WikiLeaks, на которой опубликованы многие секретные материалы. Ему всего 47 лет, но его имя прочно вписалось в историю. Свет узнал об Ассанже в 2010 году, когда WikiLeaks начал раскрывать тайны американских властей. Это были сенсационные материалы о прослушке ООН и просьбах американцев атаковать Иран и другие секретные документы.

Публикации вызвали гнев у многих. Его счет в Швейцарии был заморожен, учетная запись PayPal — заблокирована. Но настоящие беды начались, когда две жительницы Швеции обвинили Ассанжа в изнасиловании.