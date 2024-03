В Верховной раде работают над законопроектом, который сможет лишить почетных званий артистов, поддерживающих Россию

Никита Потураев, депутат Верховной рады, сообщил, что в парламенте разрабатывается механизм для конфискации почетных званий и наград некоторых артистов. Это наказание будет применяться к тем звездам, которые поддерживают Россию.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license