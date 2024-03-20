В Верховной раде работают над законопроектом, который сможет лишить почетных званий артистов, поддерживающих Россию

Никита Потураев, депутат Верховной рады, сообщил, что в парламенте разрабатывается механизм для конфискации почетных званий и наград некоторых артистов. Это наказание будет применяться к тем звездам, которые поддерживают Россию.
Депутат сказал, что сейчас в законодательстве Украины нет такое возможности. И коснется она позже не только украинских граждан, но и зарубежных. Например, Филипп Киркоров.
Потураев поделился, что в Раде на данный момент есть 2 проекта по этому закону. Один из них написал он сам, а другой — Владимир Вятрович. Согласно этим документам, артистов станут судить, а после вынесения решения отбирать звания и награды.
Вятрович сказал, что и те артисты, которых признают виновными в сотрудничестве с Россией и попадут под украинские санкции, также будут лишены почетных званий и наград.
Надоел неприятный запах ног? Откройте для себя 6 простых и эффективных способов, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы.