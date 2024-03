Линдси Грэм* заявил Зеленскому, что США будут поддерживать Украину небезвозмездно. Новый вариант подразумевает беспроцентный кредит

Американский сенатор Линдси Грэм* проинформировал о содержании своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Грэма, он разъяснил украинскому лидеру, что наиболее вероятным вариантом предоставления новой помощи от Вашингтона станет беспроцентный кредит.

Фото: openverse by Gage Skidmore is licensed under "Lindsey Graham" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.