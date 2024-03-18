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Линдси Грэм* заявил Зеленскому, что США будут поддерживать Украину небезвозмездно. Новый вариант подразумевает беспроцентный кредит

Американский сенатор заявил Зеленскому, в каком виде Украина будет получать помощь от США

1:32
Мир

Американский сенатор Линдси Грэм* проинформировал о содержании своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Грэма, он разъяснил украинскому лидеру, что наиболее вероятным вариантом предоставления новой помощи от Вашингтона станет беспроцентный кредит.

Американский сенатор заявил Зеленскому, в каком виде Украина будет получать помощь от США
Фото: openverse by Gage Skidmore is licensed under "Lindsey Graham" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Сенатор пояснил, что с учетом миграционного кризиса на южной границе США и значительного государственного долга страны, идея бывшего президента Дональда Трампа о трансформации американской помощи в беспроцентные займы представляется оптимальным решением. Грэм* подчеркнул, что такой подход будет распространяться не только на помощь Украине, но и на другие страны.

Вместе с тем, сенатор заявил о необходимости включения в законопроект палаты представителей об украинской помощи некоторых положений, касающихся обеспечения безопасности американских границ. Ранее Трамп высказывался за прекращение безвозмездного субсидирования иностранных государств и переход всей зарубежной помощи США в формат кредитов.

Тем временем, Конгресс США пока не согласовал новый запрос администрации о помощи Украине. Ранее Белый дом сообщал об исчерпании возможностей по передаче Киеву военных средств еще в декабре 2022 года. На этой неделе стало известно, что Вашингтон нашел способ отправить ВСУ боеприпасы на сумму 300 млн долларов, однако этой помощи хватит украинским силам всего на пару недель.

* — Внесен в перечень экстремистов и террористов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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