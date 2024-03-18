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Крик о помощи: Украина запросила срочную помощь для Киева у Евросоюза и США

Глава МИД Украины Кулеба запросил срочную помощь у ЕС и США

1:03
Мир » Бывший СССР » Украина

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился с просьбой о незамедлительной помощи к Европейскому союзу (ЕС) и Соединенным Штатам для Украины.

Глава МИД Украины Кулеба запросил срочную помощь у ЕС и США
Фото: Self-photographed by Дима Сергиенко is licensed under Public domain

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 18 марта.

По его словам, результаты беседы с Дмитрием Кулебой подчеркнули неотложную потребность в действиях в отношении Украины. Боррель отметил, что как ЕС, так и США должны ускорить процесс принятия соответствующих решений. Эту информацию он представил на пресс-конференции после встречи глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе, которая была транслирована на сайте организации.

Боррель уточнил, что выделенная Евросоюзом сумма в 5 миллиардов евро для Украины может быть использована для покупки боеприпасов в рамках инициативы Чехии и других стран ЕС. Он подчеркнул, что эти средства предназначены для поддержки Украины, а не для укрепления военно-промышленного комплекса Европы.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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