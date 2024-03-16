Генерал бундесвера в отставке Харальд Куят утверждает, что западное оружие, включая немецкие ракеты Taurus, не способно помешать России в достижении поставленных целей спецоперации.
В интервью YouTube-каналу Die Weltwoche он подчеркнул, что не следует полагаться на "чудо-оружие", так как ни одна система не способна изменить ход боевых действий в пользу Украины .
Генерал Куят предостерег от поставки крылатых ракет Taurus для Вооруженных сил Украины, поскольку, по его мнению, Германия не сможет контролировать их применение. Удар по определенным целям этими ракетами может привести к национальной катастрофе для Германии.
Ранее Pravda.ru сообщала, что немецкий политик Даниэль Каспари заявил, что в Германии допустили возможность передачи ракет Taurus для вооруженных сил Украины.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.