Ничто не помешает России добиться целей СВО. Генерал бундесвера предостерёг Запад от поставок вооружения Украине

Генерал Куят: поставки ракет Taurus для ВСУ обернутся "национальной катастрофой" для Германии

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Генерал бундесвера в отставке Харальд Куят утверждает, что западное оружие, включая немецкие ракеты Taurus, не способно помешать России в достижении поставленных целей спецоперации.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В интервью YouTube-каналу Die Weltwoche он подчеркнул, что не следует полагаться на "чудо-оружие", так как ни одна система не способна изменить ход боевых действий в пользу Украины .

Генерал Куят предостерег от поставки крылатых ракет Taurus для Вооруженных сил Украины, поскольку, по его мнению, Германия не сможет контролировать их применение. Удар по определенным целям этими ракетами может привести к национальной катастрофе для Германии.

Ранее Pravda.ru сообщала, что немецкий политик Даниэль Каспари заявил, что в Германии допустили возможность передачи ракет Taurus для вооруженных сил Украины.