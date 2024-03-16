Французский политик Флориан Филиппо решился на отчаянный шаг против президента Макрона

Филиппо назвал Макрона безумным и позвал французов на антивоенный марш

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Лидер партии патриотов Франции Флориан Филиппо призвал французов выйти в субботу на марш против Эмманюэля Макрона. Политик считает необходимым выразить протест против агрессивной антироссийской политики президента.

Фото: www.flickr.com by Эрик Чан is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"После бредовых комментариев, сделанных Макроном Безумным прошлой ночью, наше место — в этом национальном марше против войны!" — объявил политик.

Место проведения акции — площадь Пале-Рояль в Париже, начало — в 14:00, сообщил политик в социальной сети X (бывшая Твиттер, заблокирована в РФ).

Ранее Филиппо обратился к парламентариям, проголосовавшим за предоставление помощи Киеву, с предложением самим отправиться в окопы на Украину. Кроме того, Флориан намерен призвать военных отказаться от участия в бессмысленных авантюрах Макрона.