Лидер партии патриотов Франции Флориан Филиппо призвал французов выйти в субботу на марш против Эмманюэля Макрона. Политик считает необходимым выразить протест против агрессивной антироссийской политики президента.
"После бредовых комментариев, сделанных Макроном Безумным прошлой ночью, наше место — в этом национальном марше против войны!" — объявил политик.
Место проведения акции — площадь Пале-Рояль в Париже, начало — в 14:00, сообщил политик в социальной сети X (бывшая Твиттер, заблокирована в РФ).
Ранее Филиппо обратился к парламентариям, проголосовавшим за предоставление помощи Киеву, с предложением самим отправиться в окопы на Украину. Кроме того, Флориан намерен призвать военных отказаться от участия в бессмысленных авантюрах Макрона.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.