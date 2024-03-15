По заявлению Марии Захаровой, режимы недружественных стран пытались помешать проведению выборов за рубежом

Мария Захарова: недружественные страны пытались сорвать выборы за рубежом

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Согласно заявлению официального представителя МИД России Марии Захаровой, недружественные режимы предпринимали безуспешные попытки сорвать проведение выборов президента Российской Федерации.

Они стремились не допустить голосования, запугать граждан России и оказать на них политическое давление, а также создать физические препятствия для участия в выборах.

Захарова пояснила, что количество стран, где были организованы зарубежные избирательные участки, сократилось незначительно – всего на одну страну. Однако число самих участков за рубежом существенно уменьшилось именно из-за действий недружественных режимов, которые безуспешно пытались полностью сорвать голосование россиян за пределами страны.

Эти недружественные силы прилагали усилия не только для оказания политического давления, но и для создания физических препятствий, чтобы не допустить участия граждан России в выборах президента. Несмотря на эти попытки, выборы состоялись, и россияне смогли реализовать свое избирательное право.