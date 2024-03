В Пентагоне запросили $6,5 млрд для восполнения запасов, отправленных Украине. Эта сумма — не предел

Пентагон стремится пополнить арсеналы, опустошенные из-за помощи Украине, что потребует значительных финансовых вливаний. В документе, направленном в Конгресс, военные чиновники подчеркнули необходимость закупить ракеты, противотанковые комплексы и приборы ночного видения на сумму $6,5 млрд.

Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.