В Пентагоне запросили $6,5 млрд для восполнения запасов, отправленных Украине. Эта сумма — не предел

Пентагон стремится пополнить арсеналы, опустошенные из-за помощи Украине, что потребует значительных финансовых вливаний. В документе, направленном в Конгресс, военные чиновники подчеркнули необходимость закупить ракеты, противотанковые комплексы и приборы ночного видения на сумму $6,5 млрд.
Минобороны США необходимо восполнить запасы ракет GMLRS для РСЗО HIMARS на сумму $549 млн, противотанковые комплексы TOW на $348 млн и ПНВ на $308 млн.
Все необходимые боеприпасы и обмундирование планируется закупить на предприятиях американского ВПК из различных штатов. Отдельно отмечается, что этот список лишь часть общего перечня переданных Украине, на сумму $10 млрд. Конгресс США так и не восполнил запасы Пентагона путем ассигнования.
Эти средства планируется изыскать из дополнительного запроса президента Байдена на выделение миллиардов долларов для поддержки Украины, Тайваня и Израиля.
Ранее администрация запросила около $106 млрд на оказание помощи союзникам и противодействие России и Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако судьба этой инициативы остается неопределенной, поскольку некоторые республиканцы выступают против продолжения финансирования Киева. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон предупредил, что дальнейшая поддержка Украины может быть увязана с ужесточением контроля на южной границе США.
27 февраля Джонсон заявил, что Палата представителей тщательно изучает варианты, касающиеся возобновления военной и финансовой помощи Киеву. Он пообещал своевременно разобраться с этими вопросами, но не назвал конкретных сроков рассмотрения соответствующих инициатив. По словам спикера, основным приоритетом остается обеспечение безопасности южной границы США.
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