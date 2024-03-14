Премьер-министр Латвии снова выступил с русофобскими заявлениями

Латвия собирается воссоздать "Железный занавес"

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Премьер-министр Латвии Эвика Силиня высказалась на заседании Атлантического совета (нежелательная организация в РФ) с предложением отгородить Прибалтику от России и Белоруссии "железным занавесом", то есть по сути призвала к разрыву всех отношений и логистических связей.

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Прибалтийские страны идут в авангарде русофобской политики, и руководство каждой из стран стремится максимально радикально доказать свою преданность "заокеанским хозяевам" и даже быть более "монархистами, чем сам король". Так Кая Каллас — премьер-министр Эстонии практически ежедневно говорит о войне с Россией и единственная из политиков НАТО открыто поддержала идею ввода войск на Украину.

В отношении стран Прибалтики МИД России недавно ввёл санкции, запретив въезд 347 наиболее отличившимся деятелям.

Президент Владимир Путин во вчерашнем интервью Дмитрию Киселёву прокомментировал чрезвычайную активность "малых стран Европы".

"Что касается малых государств Европы, мы, во-первых, относимся ко всем с уважением, несмотря ни на что. Во-вторых, когда они, эти малые государства, призывают ужесточить политику в отношении России и принять какие-то крайние меры, в том числе, допустим, войска вводить и так далее, это всё-таки те государства, и они это понимают, которые не почувствуют на себе последствий сделанных ими провокационных заявлений. А те, кто могут почувствовать, они ведут себя гораздо более сдержанно. И правильно."

Таким образом, глава государства фактически призвал не воспринимать всерьёз русофобские заявления из "малых стран" и относиться к ним с долей иронии и пониманием, что они ни на что не влияют.