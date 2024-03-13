Уйти из Молдавии. Присоединится ли к России Гагаузия вслед за Приднестровьем?

В Гагаузии пророссийские настроения: желание войти в состав России велико

1:48 Your browser does not support the audio element. Мир

Сегодня на просторах бывшего СССР рассматривается гипотетическое присоединение Гагаузии к России вслед за Приднестровьем.

Фото: wikimedia.org by Федя Кузнецов is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Сейчас существует ряд факторов, которые могут повлиять на такое решение. Среди внутренних факторов можно отметить политическую составляющую — в Гагаузии наблюдается рост пророссийских настроений, особенно после начала спецоперации на Украине. Глава автономии Ирина Влах неоднократно заявляла о поддержке действий России.

Не менее важны и экономические связи — Россия является одним из главных торговых партнёров автономии, а также важным источником инвестиций.

Социально-культурные связи тоже важны - в Гагаузии проживает большое количество русского населения.

Однако Молдавия не признает возможное присоединение Гагаузии к России. Власти страны заявляют, что будут использовать все дипломатические и правовые средства, чтобы сохранить территориальную целостность.

Характерно, что Россия пока не делала никаких официальных заявлений о возможном присоединении Гагаузии. Однако, Москва неоднократно заявляла о своей поддержке русского населения в Молдавии.

Нетрудно догадаться, что присоединение Гагаузии к России может привести к негативной реакции со стороны международного сообщества.

Варианты:

Статус-кво: Гагаузия остается частью Молдавии, но с расширенными полномочиями автономии.

Присоединение к России: Гагаузия провозглашает независимость от Молдовы и присоединяется к России.

Федерализация Молдавии: она преобразуется в федеративное государство, в котором Гагаузия будет иметь статус субъекта федерации.

Важно отметить, что будущее Гагаузии будет зависеть от целого ряда факторов, как внутренних, так и внешних.