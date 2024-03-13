Сегодня на просторах бывшего СССР рассматривается гипотетическое присоединение Гагаузии к России вслед за Приднестровьем.
Сейчас существует ряд факторов, которые могут повлиять на такое решение. Среди внутренних факторов можно отметить политическую составляющую — в Гагаузии наблюдается рост пророссийских настроений, особенно после начала спецоперации на Украине. Глава автономии Ирина Влах неоднократно заявляла о поддержке действий России.
Не менее важны и экономические связи — Россия является одним из главных торговых партнёров автономии, а также важным источником инвестиций.
Социально-культурные связи тоже важны - в Гагаузии проживает большое количество русского населения.
Однако Молдавия не признает возможное присоединение Гагаузии к России. Власти страны заявляют, что будут использовать все дипломатические и правовые средства, чтобы сохранить территориальную целостность.
Характерно, что Россия пока не делала никаких официальных заявлений о возможном присоединении Гагаузии. Однако, Москва неоднократно заявляла о своей поддержке русского населения в Молдавии.
Нетрудно догадаться, что присоединение Гагаузии к России может привести к негативной реакции со стороны международного сообщества.
Варианты:
Важно отметить, что будущее Гагаузии будет зависеть от целого ряда факторов, как внутренних, так и внешних.
Граждане России смогут посещать страны Европейского союза без необходимости владения биометрическим паспортом.