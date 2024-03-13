Воюйте с Россией! Киев заставляет Грузию вступить в военный конфликт

Украина очень хочет втянуть Грузию в военный конфликт с Россией

3:30 Your browser does not support the audio element. Мир

В отношениях Украины и Грузии опять политическое обострение.

Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Истерика Киева

Киев потребовал остановить возобновленное в прошлом году авиасообщение с Россией. А вторым требованиям украинских властей было выпустить бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили из тюрьмы.

И якобы только после этого Украина будет рассматривать нормализацию отношений с Грузией. В частности, об этом заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия.

Накануне официальный Тбилиси вызывал послов Брюсселя и Киева "на ковёр", поскольку в Бельгии был замечен и даже выступал бывший высокопоставленный грузинский чиновник времён Саакашвили, а ныне советник генерального прокурора Украины Зураб Адеишвили. А его давно уже разыскивают в Грузии. Тбилиси давно требует экстрадировать его с Украины, чтобы посадить.

А ну-ка воюйте!

Однако к бабке не ходи — главная причина напряжённости отношений Украины и Грузии очевидна. Официальный Киев очень хочет, чтобы Тбилиси по полной программе втянулся в конфликт с Россией. Киевский режим невероятно сильно желает, чтобы Грузия начала войну на Кавказе. Но сами грузины в шоке от такого предложения, понимая, что это смертельно для их страны.

Все помнят, как однажды всё тот же Саакашвили это сделать попробовал. Тогда для Грузии закончилась это более чем плачевно.

Если положить руку на сердце, то тогда (в 2008 году) ситуация для грузинской армии была более благополучной, чем сегодня. Но за эти годы в Южной Осетии и Абхазии наращено вооружение, а также присутствие российских войск.

Это значит, что принуждение к миру будет молниеносным. Территории Грузии вся, как говорится, на ладони, а значит, любой демарш в отношении России будет для Грузии самоубийством. А понести предсказуемое поражение ради того, чтобы просто потрафить президенту Украины Владимиру Зеленскому, в Грузии желания нет.

Хотя опять напомню, что немало грузинских наёмников воюют на стороне киевского режима в зоне специальной военной операции. Кстати, они отличаются особой жестокостью к российским бойцам. Это самые озверевшие и оскотинившиеся люди. Известно, что расправы над российскими солдатами в украинском плену учиняли именно боевики грузинского легиона в составе украинской армии. Особых побед эти наёмники на поле боя не одержали, зато отметились звериный жестокостью. Эти вещи известны и доказаны.

И вот главная обида Киева на Грузию в том, что страна, которая стремится в НАТО и в Евросоюз, не хочет помогать бандеровцам. Да и не оказывает никакой помощи Украине в борьбе с Россией. Правда, из-за собственной бедности Тбилиси не может оказать какую-то особую помощь националистам.

Грузия понимает

Однако обида Киева налицо. Да и шутка ли, вся Европа смотрит Зеленскому в рот, а какие-то грузины артачатся, да ещё посадили Саакашвили. Но к чести грузинов надо сказать, что если даже в более лучший для Киева момент — год назад - Тбилиси не поддался на уговоры Киева, то на данный момент в этом тем более нет никакого смысла.

Видимо, Грузия прекрасно отслеживает ситуацию в мире и видит, к чему всё идёт, поэтому ввязываться в какие-то политические склоки, а тем более, в военный конфликт, она не собирается. И правильно делает…