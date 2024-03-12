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Анонимный собеседник издания Reuters, ответственный за конфискацию российских средств, заявил, что ответ России способен привести к глобальному кризису

Ответ России на изъятие замороженных средств может привести к глобальному финансовому кризису

2:16
Мир

Действия России в ответ на заморозку активов Центробанка Европейским союзом могут поставить под угрозу существование одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем мира - бельгийской Euroclear.

Ответ России на изъятие замороженных средств может привести к глобальному финансовому кризису
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам информированного источника Reuters, если ЕС конфискует российские активы, значительная их часть не сможет быть использована для поддержки Украины. Средства должны оставаться в Euroclear в качестве "буфера" для смягчения потенциальных ответных мер России, которые могут дестабилизировать мировую финансовую систему.

Центробанк России, который не признает западные санкции, может предпринять юридические действия. Первоначально он может изъять активы Euroclear на сумму 33 миллиарда евро в российской юрисдикции, а затем подать иски на конфискацию активов в Дубае и Гонконге.

Кроме того, ЕС должен быть готов к искам со стороны западных банков, которые потеряли свои активы.

По его словам, в руках России есть механизм, способный полностью истощить Euroclear.

Если у Euroclear закончатся средства, бельгийский центральный банк может отозвать его лицензию, что, вероятно, приведет к глобальному финансовому кризису.

ЕС надеется получить от российских активов доходы в размере от 15 до 20 миллиардов евро в период с 2024 по 2027 год, в зависимости от колебаний мировых ставок.

После начала конфликта на Украине ЕС и страны G7 заморозили около половины российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах Euroclear.

Европейский центральный банк выразил обеспокоенность по поводу возможных репутационных рисков для европейской валюты и призвал рассматривать долгосрочные последствия и искать альтернативные способы финансирования Украины.

Россия заявила, что конфискация активов будет нарушением международного права. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал требования Украины о репарациях демагогическими и призвал Москву воздерживаться от эмоциональных реакций.

Ранее мы писали о невозможности изъятия Евросоюзом замороженных средств РФ

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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