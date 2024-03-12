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По словам европейского чиновника, Евросоюз в ближайшее время не сможет конфисковать доходы от замороженных активов России

Reuters: ЕС столкнулся с проблемами при изъятии замороженных российских средств

2:27
Мир

ЕС не сможет в ближайшее время конфисковать доходы от замороженных активов РФ, которые оцениваются в 5,2 миллиарда евро. 

Reuters: ЕС столкнулся с проблемами при изъятии замороженных российских средств
Фото: wikimedia.org by Romaine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Европейский союз в ближайшее время не сможет конфисковать доходы от реинвестирования замороженных российских активов за 2022-2023 годы, которые оцениваются в €5,2 млрд. Об этом агентству Reuters сообщил европейский чиновник, участвующий в разработке механизма изъятия российских средств.

По словам чиновника, ЕС рассчитывает получить от доходов российских активов за 2024-2027 годы от €15 до €20 млрд в зависимости от колебаний процентных ставок.

Доходы от замороженных активов с начала войны до февраля 2023 года составили €5,2 млрд. Однако ЕС принял решение о статусе доходов от замороженных активов только в феврале 2023 года, поэтому изъять полученные ранее доходы ретроспективно будет крайне сложно. Это станет возможным только после окончания войны и окончательного урегулирования.

Чиновник не уточнил, что эти €5,2 млрд будет сложно изъять не у России, а у бельгийского депозитария Euroclear, который уже включил эти средства в свою прибыль за 2022 и 2023 годы и уплатил налоги бельгийскому государству. В феврале Еврокомиссия заявила, что доходы от замороженных активов ЦБ РФ "не принадлежат России".

Европейские источники сообщают, что на предстоящем саммите ЕС Еврокомиссия предложит облагать доходы от активов ЦБ РФ европейским налогом в размере около 100%. Средства от этого налога перейдут в распоряжение Еврокомиссии.

Различные департаменты Еврокомиссии предлагают использовать эти средства по-разному. Первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис считает, что их можно частично направить на финансирование программы бюджетной помощи Украине на €50 млрд до 2027 года. Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель и еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон предлагают инвестировать эти средства в оборонную промышленность ЕС для производства оружия для Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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