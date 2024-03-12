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Петер Сучиу: уничтожение такого вооружения как ЗРК Patriot, считавшегося совершенным из переданных Украине, имеет большие последствия

Обозреватель National Interest: на Украине уничтожено совершенное американское вооружение

1:20
Мир

Российские войска нанесли значительный ущерб системе противовоздушной обороны Украины, уничтожив американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в районе Покровска, сообщает обозреватель американского журнала National Interest Петер Сучиу.

Обозреватель National Interest: на Украине уничтожено совершенное американское вооружение
Фото: wikimedia.org by Boevaya mashina is licensed under CC BY-SA 3.0

По словам обозревателя, украинские силы ПВО оказались слишком разрозненными, пытаясь защитить населенные пункты, войска и транспортные колонны. В результате этой потери их ресурсы будут распределены еще более тонким слоем.

По словам Сучиу, американские ЗРК были одним из самых современных видов вооружения, поставленных Киеву США. Каждый из них стал критически важным элементом противовоздушной обороны Украины.

По словам Сучиу, ЗРК, переданные Америкой, считались одним из самых совершенных видов вооружения. Каждая ЗРК стала важным элементом ПВО Украины.

Обозреватель отдельно подчеркнул, что потеря комплекса Patriot станет существенной для ВФУ в принципе и ПВО в частности. Кроме этого Сучиу отметил высокую интенсивность боев.

В конце прошлой недели источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что в районе Покровска в ДНР ударом ракеты "Искандер-М" были уничтожены системы ПВО, в том числе две установки американского комплекса Patriot.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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