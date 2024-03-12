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Al Arabiya сообщает о предварительной договорённости с ХАМАС о перемирии

Арабские СМИ сообщают о возможном прекращении огня в Газе

1:44
Мир

Арабский телеканал Al Arabiya сообщил о возможном достижении перемирия в Палестине между Израилем и группировкой ХАМАС.

Арабские СМИ сообщают о возможном прекращении огня в Газе
Фото: commons.wikimedia.org by Boris Niehaus (www.1just.de) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В качестве посредников с ХАМАС вели переговоры представители Катара. Переговоры проходили в Каире и общее курирование переговорным процессом осуществляют США. Сторонам удалось договориться о прекращении огня со стороны Израиля в обмен на возвращение всех заложников, которые остались в живых и будут найдены на территориях, контролируемыми палестинцами.

Конфликт в Секторе Газа продолжается с 7 октября 2023 года. В ходе налёта на поселения Израиля террористы захватили в заложники около 240 человек, в том числе стариков и женщин. С конца октября проходит наземная операция ЦАХАЛ в анклаве. В ходе неизбирательных бомбардировок и боевых действий, которая армия Израиля вела абсолютно не считаясь с потерями среди гражданского населения в густонаселённом районе погибло около 30000 мирных жителей Палестины.

Главными интересантами перемирия можно считать ХАМАС и США. Для палестинской группировки это возможность сохранить хотя бы несколько поселений на границе с Египтом под собственным контролем. А для Демократической партии в США важно не растерять в условиях доминирования Дональда Трампа голоса мусульман США, которые хотя едва ли станут сторонниками произраильского курса Трампа, но и за Джо Байдена на президентских выборах могут не проголосовать. 

Остаётся вопрос о количестве уцелевших заложников, значительная часть которых уже была выдана Израилю ранее, а часть которых могла погибнуть в ходе авианалётов или при эвакуации из оставленных палестинцами поселений. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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