Захарова прокомментировала заявление главы МИД Литвы абриэлюса Ландсбергиса

В ответ на заявления главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о необходимости пересмотра "красных линий" в отношении поддержки Украины, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Литвы таких линий, по сути, не осталось.

Фото: CreativeCommons by Сурен is licensed under CC BY 3.0