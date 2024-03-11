Захарова прокомментировала заявление главы МИД Литвы абриэлюса Ландсбергиса

Захарова: Вильнюс, видимо, отменил границы страны

В ответ на заявления главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о необходимости пересмотра "красных линий" в отношении поддержки Украины, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Литвы таких линий, по сути, не осталось.

Фото: CreativeCommons by Сурен is licensed under CC BY 3.0

Ландсбергис ранее высказывался о том, что западные страны должны пересмотреть свои ограничения в поддержке Украины, в том числе не исключать возможности отправки войск. Однако многие страны, в том числе Франция, отвергли такую возможность.

Захарова отметила, что у Литвы из "красных линий" остались только границы, намекая на отсутствие у страны существенных ограничений в поддержке Украины. Она также усомнилась в том, что Литва сама отменила эти ограничения.

Россия осуждает поддержку Украины странами Запада и предупреждает о возможной конфронтации с НАТО в случае размещения его войск на территории Украины. Кремль назвал планы по отправке войск на Украину "провокационными".

Ранее Politico сообщало о создании Францией коалиции стран, готовых направить военный контингент на Украину, в которую вошли Литва, Латвия, Эстония и Польша. Данные планы Россия встретила с критикой и очередным напоминанием, что может последовать за отправкой контингента НАТО на Украину.