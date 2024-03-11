63% граждан готовы к аннексии Приднестровья и Гагаузии Россией

Мнение большинства: 63% участников опроса поддерживают идею захвата Приднестровья и Гагаузии Россией

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По результатам опроса, проведенного на сайте EADaily с 7 по 11 марта 2024 года среди 9196 участников, 63% высказали мнение о необходимости захвата Приднестровья и Гагаузии Россией. Об этом сообщает EADaily.

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Другие 24% считают, что решение об этом должно приниматься самими жителями этих регионов. 10% опрошенных выразили мнение о том, что аннексия данных территорий не нужна, в то время как 3% не смогли определиться с ответом.

Ранее проводились аналогичные опросы в городах Одессе, Харькове, Киеве и Львове. Единственный город, где мнения были разделены почти поровну, оказался Львов, где 43% высказались за аннексию, а 45% были против.