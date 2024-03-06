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Военные из Болгарии начали перевозку бронетехники для Вооруженных Сил Украины (ВСУ)

Началась доставка бронетехники для ВСУ из Болгарии

1:02
Мир

По данным телеканала bTV, болгарские военные приступили к транспортировке партии подержанной бронетехники на территорию Украины.

Началась доставка бронетехники для ВСУ из Болгарии
Фото: commons.wikimedia.org by Kaufi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Парламент Болгарии в ноябре одобрил соглашение о бесплатной передаче 110 старых бронетранспортеров в Киев, которые с 1980-х годов хранились на складах болгарского МВД, однако передача техники была отложена из-за нехватки финансирования.

В центральном управлении жандармерии в Софии находятся все 110 бронетранспортёров, предназначенных для передачи Украине. По информации, представленной в репортаже телеканала, в среду первый из них загрузили на грузовик-платформу для транспортировки на железнодорожную станцию в Нови-Искър. Министерство обороны ответственно за доставку техники.

Согласно информации, размещенной на сайте BulgarianMilitary.com, при погрузке бронетранспортёров также наблюдались самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика". Их предназначение остаётся неясным. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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