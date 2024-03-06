Военные из Болгарии начали перевозку бронетехники для Вооруженных Сил Украины (ВСУ)

По данным телеканала bTV, болгарские военные приступили к транспортировке партии подержанной бронетехники на территорию Украины.
Парламент Болгарии в ноябре одобрил соглашение о бесплатной передаче 110 старых бронетранспортеров в Киев, которые с 1980-х годов хранились на складах болгарского МВД, однако передача техники была отложена из-за нехватки финансирования.
В центральном управлении жандармерии в Софии находятся все 110 бронетранспортёров, предназначенных для передачи Украине. По информации, представленной в репортаже телеканала, в среду первый из них загрузили на грузовик-платформу для транспортировки на железнодорожную станцию в Нови-Искър. Министерство обороны ответственно за доставку техники.
Согласно информации, размещенной на сайте BulgarianMilitary.com, при погрузке бронетранспортёров также наблюдались самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика". Их предназначение остаётся неясным.
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