Конфликт на Украине привёл к достижению цели США по дезинтеграции энергетического партнёрства между Россией и Европой. Это мнение высказал немецкий политолог и историк Александр Рар в интервью URA. RU.
"США, кажется, добились своих целей, уничтожив энергетический союз между Россией и Европой. Подобное разрывание кажется окончательным, делая Европу полностью зависимой от Вашингтона. Эта зависимость даже превышает ту, что существовала во времена "холодной" войны. Из американской перспективы, успехи на Украине также выглядят значимыми. Вероятно, США согласны на отказ от восточных территорий Украины в пользу России. Однако западная часть Украины может быть компенсирована членством в НАТО", — отметил Рар.
По мнению эксперта, в Евросоюзе пока ещё не осознали своего истинного положения.
"Некоторые уверенные политики настаивают на том, что Россия неспособна к победе, что она ослаблена. Они верят, что увеличение поставок вооружений поможет Украине достичь успеха. Однако европейцы оказывают лишь косвенное воздействие на ситуацию там. Всё зависит от переговоров между Вашингтоном и Москвой. Я убежден, что конфликт в конечном итоге будет разрешен", — пояснил Рар.
Политолог также отметил, что прямое столкновение России с НАТО в настоящее время маловероятно.
"Это уже невозможно, потому что США прекратили поддержку Украины. Они хотят переложить всю ответственность за судьбу Украины на плечи европейцев, которые, в свою очередь, ощущают дезориентацию без американской поддержки. Я думаю, что голоса, призывающие к мирным переговорам и возвращению к Стамбульскому процессу, который был приостановлен два года назад, будут становиться сильнее", — сказал Рар.
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