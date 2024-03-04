"Два случая изнасилования женских трупов": Представитель ООН заявил, что ХАМАС во время на падения на Израиль насиловали, убивали и сжигали тела

По словам представителя Генерального секретаря ООН Прамилы Паттен, имеются "убедительные основания" считать, что боевики ХАМАС во время атаки на Израиль совершали акты насилия, убийства и поджоги тел.
В документах, обнаруженных ООН, фиксируются "два случая изнасилования женских трупов", а также жестокие массовые убийства и сожженные тела.
Прамила Паттен также выразила озабоченность по поводу "бесчеловечного" обращения с палестинцами, которых задерживали израильские военные после атаки исламистов ХАМАС на Израиль.
Напомним, в результате операции под названием "Буря Аль-Аксы", проведенной 7 октября 2023 года, боевики ХАМАС выпустили более 5 тысяч ракет. Израиль в ответ объявил о начале полномасштабной войны и приступил к мобилизации резервистов.
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