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Глава Pravda.Ru Вадим Горшенин об отказе послов ЕС встретиться с министром иностранных дел РФ Лавровым: Они у нас тут гости, а не хозяева

Глава Pravda.Ru Вадим Горшенин призвал объявить персонами нон-грата послов ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым

2:20
Мир

Глава медиахолдинга Pravda.Ru Вадим Горшенин призвал объявить персонами non grata послов ЕС, отказавшихся от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Такое мнение медиаменеджер высказал в своём Telegram-канале.

Глава Pravda.Ru Вадим Горшенин призвал объявить персонами нон-грата послов ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым
Фото: commons.wikimedia.org by Own work Sergey Korovkin 84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"То, что послы стран Евросоюза решили проигнорировать приглашение на встречу с Сергеем Лавровым "из-за низкого уровня доверия", говорит об отказе данных послов вести политические сношения с Россией, для чего, собственно говоря, они и назначались послами", — написал он.

По словам Вадима Горшенина, в первую очередь представители европейской дипломатии обязаны координировать свою деятельность в России с министерством и его главой.

"Они у нас тут гости, а не хозяева. А что делают с приглашенными гостями в загородный дом, которые ходят себе по участку, но отказываются общаться с хозяевами? Гонят поганой метлой, конечно, — добавил глава Pravda.Ru. — Горячие головы предлагают уже отказаться от дипломатических отношений, но это чересчур, мне кажется".

В этой связи журналист призвал объявить всех приглашенных, отказавшихся прийти, персонами нон-грата, нежелательными для пребывания на территории России.

"Это особенно актуально накануне выборов президента страны, так как первую часть Мерлезонского балета с отказом от встречи с главой МИД и демонстративным прибытием на похороны Навального* мы уже видели, и это очевидное вмешательство во внутреннюю политику нашей страны. Дипломаты обязаны работать только для сношения государств, и они не могут исполнять какую-либо политическую роль в государстве пребывания", — заключил медиаменеджер.

4 мая Лавров сообщил, что послы ЕС за два дня до встречи для разговора перед выборами президента России отказались от нее. Глава дипломатического ведомства отметил, что у РФ накопилось много материалов о том, как посольства ЕС в Москве готовятся к выборам.

В постпредстве Евросоюза в РФ признали, что Лавров приглашал послов ЕС на встречу, однако они отказались присутствовать. Дипломаты уточнили, что в приглашении на встречу не уточнили повестку встречи. В постпредстве ЕС также указали на "крайне низкий уровень доверия" в контексте публичных заявлений в 2022 году, что Россия не будет вводить войска на Украину.

*включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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