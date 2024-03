Послы ЕС "послали" Лаврова в ответ на его предложение обсудить выборы президента РФ

Сергей Лавров прокомментировал отказ послов стран Евросоюза от встречи с ним. Он выдвинул идею встречи с послами стран Евросоюза в преддверии выборов Президента РФ 15-17 марта.

Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic