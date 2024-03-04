Послы ЕС "послали" Лаврова в ответ на его предложение обсудить выборы президента РФ

Послы стран Евросоюза отказались от встречи с Сергеем Лавровым

0:57 Your browser does not support the audio element. Россия

Сергей Лавров прокомментировал отказ послов стран Евросоюза от встречи с ним. Он выдвинул идею встречи с послами стран Евросоюза в преддверии выборов Президента РФ 15-17 марта.

Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

На встрече планировалось обсудить детали проведения выборов в странах Европы, возможности обеспечения безопасности от провокаций и внешних нарушений порядка. Однако послы стран Евросоюза от встречи отказались. Сергей Лавров как профессиональный дипломат удивлён, как даже с профессиональной точки зрения нелепо послу отказываться от встречи с министром иностранных дел страны, в которой он аккредитован. Фактически, это означает саботаж собственных обязанностей.

Страны Евросоюза крайне отрицательно относятся к идее выборов Президента РФ на их территории, количество избирательных участков очень невелико. Кроме того, есть опасность провокаций со стороны украинских националистов.