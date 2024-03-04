Послы ЕС "послали" Лаврова в ответ на его предложение обсудить выборы президента РФ

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Послы стран Евросоюза отказались от встречи с Сергеем Лавровым

0:57
Россия

Сергей Лавров прокомментировал отказ послов стран Евросоюза от встречи с ним. Он выдвинул идею встречи с послами стран Евросоюза в преддверии выборов Президента РФ 15-17 марта. 

Послы стран Евросоюза отказались от встречи с Сергеем Лавровым
Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

На встрече планировалось обсудить детали проведения выборов в странах Европы, возможности обеспечения безопасности от провокаций и внешних нарушений порядка. Однако послы стран Евросоюза от встречи отказались. Сергей Лавров как профессиональный дипломат удивлён, как даже с профессиональной точки зрения нелепо послу отказываться от встречи с министром иностранных дел страны, в которой он аккредитован. Фактически, это означает саботаж собственных обязанностей. 

Страны Евросоюза крайне отрицательно относятся к идее выборов Президента РФ на их территории, количество избирательных участков очень невелико. Кроме того, есть опасность провокаций со стороны украинских националистов. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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