"Метинвест" запустил прифронтовую выработку. Украинские олигархи встретят войска углём

Введена в эксплуатацию новая шахта в ДНР

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В городе Покровске "Донецкой области Украины" введена в эксплуатацию новая шахта для добычи коксующегося угля, принадлежащая компании "Метинвест" украинского олигарха Рината Ахметова. Ожидается, что это позволит добыть около 1 миллиона тонн угля. Об этом сообщает EADaily.

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Город находится в 40 км к западу от линии фронта в зоне конфликта. Ранее инженеры компании занимались строительством оборонительных линий для Вооруженных Сил Украины вокруг Покровска. Предприятие является важным для города, обеспечивая значительную поддержку местным общинам.