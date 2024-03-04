В городе Покровске "Донецкой области Украины" введена в эксплуатацию новая шахта для добычи коксующегося угля, принадлежащая компании "Метинвест" украинского олигарха Рината Ахметова. Ожидается, что это позволит добыть около 1 миллиона тонн угля. Об этом сообщает EADaily.
Город находится в 40 км к западу от линии фронта в зоне конфликта. Ранее инженеры компании занимались строительством оборонительных линий для Вооруженных Сил Украины вокруг Покровска. Предприятие является важным для города, обеспечивая значительную поддержку местным общинам.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.