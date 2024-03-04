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Корабль "Crew Dragon" с космонавтом Александром Гребенкиным стартовал к МКС

Международная миссия "Crew-8" успешно стартовала в космос

1:35
Мир

Многоразовый пилотируемый корабль "Crew Dragon" компании SpaceX в понедельник по московскому времени успешно стартовал к Международной космической станции (МКС) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида, сообщает NASA. Запуск космического корабля неоднократно переносился из-за неблагоприятных погодных условий.

Международная миссия "Crew-8" успешно стартовала в космос
Фото: flickr.com by SpaceX is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В состав международного экипажа миссии "Crew-8" вошли космонавт "Роскосмоса" Александр Гребенкин, а также астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс, которые проведут на станции около шести месяцев. Стыковка корабля с МКС планируется во вторник 5 марта.

Напомним, что в июле 2022 года "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях "Crew Dragon" и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

Гребенкин стал четвертым российским космонавтом, отправившимся на МКС в рамках этой программы. Ранее в октябре 2022 года в состав экипажа миссии "Crew-5" вошла россиянка Анна Кикина, а в марте и августе 2023 года в миссиях приняли участие космонавты Андрей Федяев и Константин Борисов. Участником следующей, девятой миссии станет Александр Горбунов, который должен отправиться на МКС будущим летом.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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