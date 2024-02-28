Президент Украины назвал цель прибытия в Албанию. Переговоры по соглашениям о безопасности Киева

В Telegram-канале Владимир Зеленский раскрыл причину прибытия в столицу Албании. Он поделился, что целью посещения являются переговоры с "другом Украины" Эди Рамой, который занимает должность премьер-министра Албании. Во время визита будут обсуждаться такие вопросы, как: соглашение о безопасности Киева, политическое и оборонное сотрудничество и "формулу мира" Украины.
Также президент Украины поделился своим намерением посетить саммит "Украина — Юго-Восточная Европа".
Ранее, когда стало известно о посещении Албании президентом Украины, его цели были неизвестны, а сам приезд был неожиданным и неоговоренным.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.