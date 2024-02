Президент Украины назвал цель прибытия в Албанию. Переговоры по соглашениям о безопасности Киева

В Telegram-канале Владимир Зеленский раскрыл причину прибытия в столицу Албании. Он поделился, что целью посещения являются переговоры с "другом Украины" Эди Рамой, который занимает должность премьер-министра Албании. Во время визита будут обсуждаться такие вопросы, как: соглашение о безопасности Киева, политическое и оборонное сотрудничество и "формулу мира" Украины.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication