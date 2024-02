Западный спецназ уже на Украине, об этом просто не сообщали официально

Западный спецназ уже на Украине, просто официально об этом не объявлялось, пишет во вторник Financial Times со ссылкой на неназванный источник.

Фото: Flickr by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0