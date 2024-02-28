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Западный спецназ уже на Украине, об этом просто не сообщали официально

FT рассказала о западном спецназе на Украине

1:03
Мир

Западный спецназ уже на Украине, просто официально об этом не объявлялось, пишет во вторник Financial Times со ссылкой на неназванный источник.

FT рассказала о западном спецназе на Украине
Фото: Flickr by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку войск НАТО на Украину, что вызвало довольно острую реакцию и в Европе, и в России.

Позже французской стороне пришлось оправдываться. Глава МИД Стефан Сежурне пояснил, что у западных военных там не боевые задачи, а министр обороны страны Себастьян Лекорню заверил в отсутствии намерения вступать в войну с Россией.

"Все знают, что на Украине присутствует западный спецназ, об этом просто не заявляли официально", — заявил газете высокопоставленный европейский военный чиновник.

По его словам, Макрон обнародовал эту информацию для создания двусмысленности в отношении России и её сдерживания.

Даже планов таких нет, хотя продержка Украины будет продолжена, опроверг представитель НАТО.

В понедельник французский лидер собирал у себя коллег для обсуждения дальнейшей помощи киевскому режиму.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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