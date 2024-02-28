Западный спецназ уже на Украине, просто официально об этом не объявлялось, пишет во вторник Financial Times со ссылкой на неназванный источник.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку войск НАТО на Украину, что вызвало довольно острую реакцию и в Европе, и в России.
Позже французской стороне пришлось оправдываться. Глава МИД Стефан Сежурне пояснил, что у западных военных там не боевые задачи, а министр обороны страны Себастьян Лекорню заверил в отсутствии намерения вступать в войну с Россией.
"Все знают, что на Украине присутствует западный спецназ, об этом просто не заявляли официально", — заявил газете высокопоставленный европейский военный чиновник.
По его словам, Макрон обнародовал эту информацию для создания двусмысленности в отношении России и её сдерживания.
Даже планов таких нет, хотя продержка Украины будет продолжена, опроверг представитель НАТО.
В понедельник французский лидер собирал у себя коллег для обсуждения дальнейшей помощи киевскому режиму.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.