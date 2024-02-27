Глава МИД Франции допустил отправку на Украину западных военных для "оказания некоторых видов помощи"

На Украине может потребоваться присутствие западных военных для оказания некоторых видов помощи, заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне на заседании Национального собрания республики.
Министр подчеркнул, что это не означает участие войск НАТО в боевых действиях.
"Я говорю в частности о разминировании, киберугрозах, производстве оружия на месте, на территории Украины. Некоторые из этих действий могут потребовать присутствия на украинской территории без пересечения черты соучастия в конфликте", — сказал Сежурне.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Елисейском дворце рассказал, что западные страны обсуждают возможность отправки сухопутных войск на Украину. Однако в министерстве обороны Польши заявили, что у страны нет таких планов.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.