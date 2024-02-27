Глава МИД Франции допустил отправку на Украину западных военных для "оказания некоторых видов помощи"

Сежурне: Западные военные могут присутствовать на Украине, но не для участия в конфликте

0:49 Your browser does not support the audio element. Политика

На Украине может потребоваться присутствие западных военных для оказания некоторых видов помощи, заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне на заседании Национального собрания республики.

Фото: flickr.com by Европейский парламент is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Министр подчеркнул, что это не означает участие войск НАТО в боевых действиях.

"Я говорю в частности о разминировании, киберугрозах, производстве оружия на месте, на территории Украины. Некоторые из этих действий могут потребовать присутствия на украинской территории без пересечения черты соучастия в конфликте", — сказал Сежурне.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Елисейском дворце рассказал, что западные страны обсуждают возможность отправки сухопутных войск на Украину. Однако в министерстве обороны Польши заявили, что у страны нет таких планов.