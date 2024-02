"Не сможем смириться с победой России": премьер Франции Атталь вслед за президентом Макроном не исключил отправки военных на Украину

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за президентом страны Эммануэлем Макроном не исключил отправки европейских военных на Украину для участия в конфликте с Россией.

Фото: commons.wikimedia.org by Selbymay is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International