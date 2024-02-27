"Не сможем смириться с победой России": премьер Франции Атталь вслед за президентом Макроном не исключил отправки военных на Украину

Премьер Франции вслед за Макроном не исключил отправки военных на Украину

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за президентом страны Эммануэлем Макроном не исключил отправки европейских военных на Украину для участия в конфликте с Россией.

Фото: commons.wikimedia.org by Selbymay is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам Атталя, страны Европы должны добиться поражения РФ на Украине, поскольку Франция "не сможет смириться" с победой России. Для достижения этих целей, отметил он, может понадобиться отправка на фронт европейских военных.

Эта возможность обсуждалась накануне в Париже, где прошла созванная по инициативе Макрона конференция с участием лидеров 20 стран Европы. Главным и единственным вопросом стала поддержка Украины, которую коллективный Запад всё менее в состоянии обеспечить прежними методами — поставкой вооружений, боеприпасов и финансами.

Подводя итоги конференции, Макрон заявил, что общей договорённости по отправке военных из стран ЕС на Украину пока нет, но он не исключает такой возможности.

"Мы сделаем всё, чтобы Россия не выиграла эту войну", — сказал президент Франции.

Макрон сделал уточнение, что союзники Киева "не воюют с русским народом", а всего лишь хотят "не дать ему победить" на Украине.