Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала заявление относительно заявления Группы семи (G7), подчеркивая, что лидеры стран, входящих в эту группу, подвержены влиянию и использованию англосаксонскими странами, особенно США и Великобританией, для поддержки их антироссийской политики. Об этом сообщает EADaily.
Захарова подчеркнула, что усилиями англосаксов G7 превратилась в инструмент антироссийской агрессии, а лидеры других стран выступают в роли "полезных идиотов", поддерживая эту линию.
Дипломат также предупредила континентальную Европу и Японию о необходимости проснуться и осознать, что их текущие лидеры рискуют быть брошенными англосаксонскими странами в любой момент, подобно тому, как это произошло с бывшими марионетками Вашингтона в Афганистане.
Захарова заключила, что настало время для переосмысления участия в G7, поскольку действия этой группы подрывают стратегические интересы континентальной Европы и Японии.
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