Экс-глава МИД Украины Климкин: "Поляки всё больше ненавидят украинцев"

Киеву надо срочно идти с Варшавой на переговоры при посредничестве ЕК, иначе блокада украинско-польской границы увеличивает число поляков, отрицательно относящихся к гражданам Украины.
Об этом сообщил бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
"40 процентов поляков негативно начали относиться к украинцам. То есть это количество выросло за последние месяцы. Поэтому все эти вещи с блокадами, с эмоциями влияют на восприятие, заходят в сознание, я очень надеюсь, что не зайдут в подсознание", — отметил экс-министр МИД Украины.
По его словам, Киев должен продолжать говорить о непростых компромиссах при посредничестве Европейской Комиссии. И самое главное, необходимо минимизировать все эмоции между странами, подытожил Климкин.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.