Экс-глава МИД Украины Климкин: "Поляки всё больше ненавидят украинцев"

Бывший глава МИД Украины: "Поляки всё больше ненавидят украинцев"

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Киеву надо срочно идти с Варшавой на переговоры при посредничестве ЕК, иначе блокада украинско-польской границы увеличивает число поляков, отрицательно относящихся к гражданам Украины.

Фото: flickr.com by кис Торн is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Об этом сообщил бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

"40 процентов поляков негативно начали относиться к украинцам. То есть это количество выросло за последние месяцы. Поэтому все эти вещи с блокадами, с эмоциями влияют на восприятие, заходят в сознание, я очень надеюсь, что не зайдут в подсознание", — отметил экс-министр МИД Украины.

По его словам, Киев должен продолжать говорить о непростых компромиссах при посредничестве Европейской Комиссии. И самое главное, необходимо минимизировать все эмоции между странами, подытожил Климкин.