Зеленский сделал сенсационное признание: Путин настаивал на прекращении огня

Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции "Украина.2024" сделал интересное признание: он рассказал о том, что Владимир Путин на личной встрече в 2019 году просил его прекратить огонь на Донбассе и полностью свернуть боевые действия, провести отвод войск от линии разграничения. Это были первые пункты Минских соглашений, за исполнением которых должно было начаться политическое урегулирование.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International