Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции "Украина.2024" сделал интересное признание: он рассказал о том, что Владимир Путин на личной встрече в 2019 году просил его прекратить огонь на Донбассе и полностью свернуть боевые действия, провести отвод войск от линии разграничения. Это были первые пункты Минских соглашений, за исполнением которых должно было начаться политическое урегулирование.
Таким образом, Владимир Зеленский признал, что Россия не выступала в роли агрессора, как её называли в администрации Порошенко. Более того, Россия по его же словам выступала за мирное урегулирование. Сам же Зеленский на той встрече соглашался, что боевые действия желательно прекратить, однако от отвода войск отказывался и об исполнимости Минских соглашений высказывался скептически. Впрочем, конкретно своих слов он не повторил, сославшись на забывчивость.
Таким образом, миф о России как нарушителе Минских договорённостей и "агрессоре, беспричинно развязавшем войну" рушится.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.