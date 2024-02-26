Зеленский сделал сенсационное признание: Путин настаивал на прекращении огня

Зеленский признался, что Путин предлагал ему прекратить огонь на Донбассе ещё в 2019 году

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Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции "Украина.2024" сделал интересное признание: он рассказал о том, что Владимир Путин на личной встрече в 2019 году просил его прекратить огонь на Донбассе и полностью свернуть боевые действия, провести отвод войск от линии разграничения. Это были первые пункты Минских соглашений, за исполнением которых должно было начаться политическое урегулирование.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Таким образом, Владимир Зеленский признал, что Россия не выступала в роли агрессора, как её называли в администрации Порошенко. Более того, Россия по его же словам выступала за мирное урегулирование. Сам же Зеленский на той встрече соглашался, что боевые действия желательно прекратить, однако от отвода войск отказывался и об исполнимости Минских соглашений высказывался скептически. Впрочем, конкретно своих слов он не повторил, сославшись на забывчивость.

Таким образом, миф о России как нарушителе Минских договорённостей и "агрессоре, беспричинно развязавшем войну" рушится.