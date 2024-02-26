В испанском районе, где убили Максима Кузьминова, незадолго до расправы над предателем был найден мёртвым другой русский

В Испании перед смертью лётчика-предателя Кузьминова убили другого русского

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

Незадолго до убийства Максима Кузьминова в Испании в том же районе расправились с другим русским. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на владельца местного ресторана.

Фото: flickr.com by Luis Rogelio HM is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам собеседника издания, район Вильяхойоса считается неспокойным. Там живёт много выходцев из РФ и Украины, и нередко случаются драки, особенно с начала российской спецоперации.

Ресторатор заявил, что несколько дней назад в этом же районе нашли труп другого выходца из РФ. Якобы, его убили в результате "разборок". Других подробностей мужчина не знает.

А с лётчиком-предателем, полагают местные жители, расправились профессиональные киллеры — их никто не смог опознать, они не попали на камеры и не оставили следов, добавил владелец ресторана.

Напомним, об убийстве Максима Кузьминова стало известно 19 февраля. В августе 2023 года он угнал российский вертолёт Ми-8 и приземлился на нём на Украине. Двух других членов экипажа, бывших с Кузьминовым, убили. Сам россиянин якобы получил за угон боевой машины 500 тысяч долларов.