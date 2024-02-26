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Американский лидер продолжает удивлять весь мир нелепыми оговорками, на этот раз о китайском коллеге Си Цзиньпине

Байден заявил, что прошёл с Си Цзиньпином 27000 км по США и Китаю

Мир » Северная Америка » США и Канада

Как видно на кадрах, показанных в эфире американского телевидения, Байден говорит, что "много времени провёл с Си Цзиньпином". Глава Белого дома пояснил, что это тот человек, с которым у него "много разногласий".

Байден заявил, что прошёл с Си Цзиньпином 27000 км по США и Китаю
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Также Байден вспомнил, как занимая должность вице-президента, получил поручение от прежнего американского лидера познакомиться с председателем КНР, потому что было понятно — "тот возглавит Россию". Потом Байден всё же исправился, и уточнил, что речь идёт о Китае, но тут же добавил, что и тогда у Вашингтона были проблемы с Москвой.

Наконец, во время речи глава США допустил ещё одно странное высказывание о том, как он с китайским лидером прошёл больше 27 тысяч километров по Америке и КНР.

На прошлой неделе Джо Байден назвал Юлию Навальную "Йоландой". Об этом сообщала "Правда.ру" в своём материале.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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