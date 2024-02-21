Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Danone продаёт свой бизнес в России
В Херсонской области действовала шпионская организация Великобритании
Fox News: в 2014-м Байден требовал заставить Россию "заплатить кровью" за Крым
В Нью-Йорке полиция обнаружила на путях метро человеческую ногу
Сырники в микроволновке: с её помощью приготовить любимое блюдо можно проще и быстрее
Стали известны причины задержания лидеров общества глухих
Диетологи заявили, что кето-диета несет за собой неоспоримые минусы
Простые и эффективные рецепты сухого шампуня своими руками: красивая укладка без мытья волос
Как правильно делать отжимание от пола
Британский министр обороны Шаппс находился на борту атомной подводной лодки во время неудачного запуска ракеты

The Sun: министр обороны Великобритании чуть не погиб из-за осечки ракеты

1:14
Мир » Европа

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс мог пострадать в результате осечки американской ракеты Trident во время военных учений. Об этом сообщает британская газета The Sun.

The Sun: министр обороны Великобритании чуть не погиб из-за осечки ракеты
Фото: flickr.com by Simon Dawson is licensed under UK Government

Шаппс был на борту АПЛ HMS Vanguard, когда произошёл инцидент. Выпущенная с субмарины 44-футовая ракета дала осечку и рухнула в океан неподалёку от местонахождения судна.

Как рассказали в британском оборонном ведомстве, "аномальный случай" произошёл 30 января во время учений у берегов американского штата Флорида. Действия экипажа подлодки охарактеризовали как отличные: ракета поднялась в воздух, но ускорители первой ступени не загорелись, в результате чего боеголовка упала в воду. Она не несла с собой боевого заряда, добавили в министерстве.

Источник, рассказывающий о событии, охарактеризовал произошедшее так: "Ракета покинула подлодку, но просто шлёпнулась рядом с ней".

Отметим, что это уже второй неудачный запуск ракеты Trident за последние годы. В 2016 году аналогичная ракета была запущена с другой подлодки HMS Vengeance. Взмыв в воздух, снаряд потерял курс и самоликвидировался.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
World Meteo: летом-2024 в РФ ожидается "жара тысячелетия" до +50 градусов

Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.

World Meteo: Эль-Ниньо принесёт летом в РФ "жару тысячелетия"
Подарили розы? Попробуйте укоренить
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
"Флаг вывешен на всю крышу". В Белгороде пожаловались на частный дом с украинской символикой
Найдите место на клумбе для этого идеального цветка: он завоюет сердце своими красивыми соцветиями
Россия взяла под контроль левый берег Днепра, в Авдеевке идёт разминирование Дмитрий Плотников Главный режиссёр театра "Сфера" Александр Коршунов отметил юбилей Анжела Якубовская Болгария более трёх месяцев не может отправить на Украину 100 БТР. В чём дело? Любовь Степушова
Чем удобрять картошку: рассказываем о трёх видах подкормки - урожай вас порадует
Гель-лак и шеллак: это одно и то же или нет? Объясняем разницу
Уж если Болгария торгуется с США и ЕС, то перспективы Украины совсем плохие
Уж если Болгария торгуется с США и ЕС, то перспективы Украины совсем плохие
Последние материалы
В Индии нашли лягушку с грибом на боку
Медведчук: восстановить экономику Украины можно в сотрудничестве с Россией
Названы две самые опасные при авариях марки авто
"Пришлось вызвать на себя удар": Боец с позывным Тор рассказал про обманный маневр в Авдеевке
Сделайте красивой кожу с помощью молока: три простых рецепта для естественного ухода
Депутат Ниметуллаев назвал село Крынки символом безразличия Зеленского
Три крупнейших банка КНР перестали принимать платежи из России
Упражнения с отягощением для новичков
СК РФ завёл дело из-за смерти инвалида, которого отказался везти таксист
Жирный блеск на коже: почему он появляется и как правильно с ним бороться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников