Британский министр обороны Шаппс находился на борту атомной подводной лодки во время неудачного запуска ракеты

The Sun: министр обороны Великобритании чуть не погиб из-за осечки ракеты

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс мог пострадать в результате осечки американской ракеты Trident во время военных учений. Об этом сообщает британская газета The Sun.

Фото: flickr.com by Simon Dawson is licensed under UK Government

Шаппс был на борту АПЛ HMS Vanguard, когда произошёл инцидент. Выпущенная с субмарины 44-футовая ракета дала осечку и рухнула в океан неподалёку от местонахождения судна.

Как рассказали в британском оборонном ведомстве, "аномальный случай" произошёл 30 января во время учений у берегов американского штата Флорида. Действия экипажа подлодки охарактеризовали как отличные: ракета поднялась в воздух, но ускорители первой ступени не загорелись, в результате чего боеголовка упала в воду. Она не несла с собой боевого заряда, добавили в министерстве.

Источник, рассказывающий о событии, охарактеризовал произошедшее так: "Ракета покинула подлодку, но просто шлёпнулась рядом с ней".

Отметим, что это уже второй неудачный запуск ракеты Trident за последние годы. В 2016 году аналогичная ракета была запущена с другой подлодки HMS Vengeance. Взмыв в воздух, снаряд потерял курс и самоликвидировался.