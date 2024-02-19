Чешский премьер-министр заподозрил в симпатиях к Кремлю фермеров, участвующих в протестах

Глава кабмина Чехии Фиала назвал протестующих чешских фермеров сторонниками России

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Глава чешского кабинета министров Петр Фиала обвинил участников фермерских протестов в стране в симпатиях к России. Об этом говорится в публикации политика в социальной сети Х.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

Как заявил Фиала, демонстранты якобы преследуют не экономические, а политические цели. И выступают они не ради блага фермеров, а чтобы озвучить интересы других людей, в том числе, поддерживающих политику России.

На это указывает то, что от участия в протестах отказались главные организации, защищающие интересы представителей сельского хозяйства Чехии, считает Фиала.

Что касается самой проблемы, чешский премьер заверил, что Прага ищет возможности сократить влияние европейских регулировок на свою сельскохозяйственную отрасль, а также борется с бюрократией в этой сфере.

Ранее 19 февраля чешская полиция сообщала о протестах фермеров. В частности, в столицу направлялись сотни тракторов и комбайнов, а демонстранты призывали главу Минсельхоза Марека Выборны покинуть своё кресло.

Напомним, фермерские демонстрации проходят в ряде европейских стран уже несколько месяцев. Аграрии считают, что внутренняя политика Евросоюза направлена на уничтожение сельского хозяйства.