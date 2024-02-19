Премьер-министр Украины Шмыгаль призвал японские компании инвестировать в «украинское экономическое чудо»

Шмыгаль призвал Японию инвестировать в «украинское экономическое чудо»

1:21 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе визита в Токио призвал Японию активно вкладывать средства в "украинское экономическое чудо", которое Киев обещает "после войны".

Фото: kmu.gov.ua by KMU is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В столице Японии стартовала двусторонняя украинско-японская конференция, посвящённая вопросам восстановления Украины. Участие в ней принимают главы правительств двух стран, а также представители бизнеса из сфер сельского хозяйства, энергетики и других. Как пишет агентство France-Presse, обращаясь к японским чиновникам и предпринимателям, глава украинского кабмина Денис Шмыгаль призвал их вкладывать средства в "экономическое чудо", которое, по его словам, ждёт страну в обозримом будущем.

"Частный сектор станет основной движущей силой по восстановлению Украины. Мы хотим работать с Японией, чтобы вы стали частью украинского экономического чуда после войны", — сказал Шмыгаль.

На открытии конференции в удалённом формате должен был выступить президент Украины Владимир Зеленский, но его видеообращение отменили "по инициативе украинской стороны".

Ожидается, что в ходе украинско-японской конференции Токио объявит семь приоритетных направлений сотрудничества с Украиной. По данным японских СМИ, Киев сможет получить до 4,5 миллиарда долларов финансовой помощи.