В Лельчицком районе Гомельской области введён режим КТО

В Гомельской области Белоруссии произошёл террористический инцидент

1:06 Your browser does not support the audio element. Мир

В Белоруссии на границе с Украиной-в Лельчицком районе Гомельской области введён режим КТО в связи с вылазкой террористов. КГБ Белоруссии комментариев не даёт. Точных сведений и видеоматериалов с места происшествия нет. Район оцеплен, транспортное сообщение прекращено. Власти призывают население к спокойствию и к подчинению только официальным силовым структурам.

Фото: novostipmr.com

Ситуация на границе Украины и Белоруссии является напряжённой с марта 2022 г. Украинские пограничники провоцируют белорусских силовиков, укрепляют пограничные укрепления.

Однако ранее никаких вооружённых инцидентов не происходило. Рост провокаций против Белоруссии может быть связан с попытками вовлечь её в проведение СВО, чтобы в дальнейшем спровоцировать военное нападение на страну со стороны ВСУ и даже соседей по НАТО.

Обстановка на западной границе Союзного Государства стала особенно опасной после начала учений "Steadfast Defender 2024", предполагающей переброску до 100 000 солдат стран НАТО к границам России и Белоруссии.