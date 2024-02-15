Минюст Латвии: автомобили с номерами РФ будут конфискованы и переданы Украине без компенсации владельцу

Латвия начинает отбирать автомобили с номерами РФ и передавать их Украине

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Прибалтика

15 февраля в Латвии вступил в силу закон, согласно которому зарегистрированные на территории России автомобили, используемые на латвийских дорогах, будут изыматься у владельцев и передаваться Украине для борьбы с "агрессором".

Фото: Jevpls is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

При этом никакой компенсации владельцу авто не полагается. Единственным способом избежать конфискации была перерегистрация машины в Латвии, сделать это нужно было до 14 февраля.

Как пишет портал rus. lsm.lv, за период с ноября прошлого года владельцы перерегистрировали не более 50 автомобилей. Процедуру затрудняло то, что машина должна соответствовать стандартам Евросоюза.

Впрочем, тем, кто находится на латвийской территории с транзитными целями (на период не больше суток), а также передвигающимся на дипломатическом транспорте, конфискация не грозит. Но и здесь есть коварные ограничения — въехав в Латвию транзитом, обратно вернуться уже не получится — освобождение от изъятия автомобиля в пользу Украины действует лишь однократно.