"Ситуация критическая": WSJ рассказал о "заокеанских" проблемах ВСУ

В США рассказали об "американских" проблемах ВСУ

1:38 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинские солдаты на передовой вынуждены экономить боеприпасы и следить за заокеанской проблемой с согласованием помощи Киеву в США.

Фото: kyivpost.com

Как пишет издание The Wall Street Journal, проблемы с финансовой поддержкой из-за океана привели к тому, что боевикам ВСУ приходится экономить снаряды и патроны, тогда как Вооружённые силы РФ ведут огонь со всё возрастающей интенсивностью.

"Сейчас мы используем боеприпасы только тогда, когда наступает ситуация критическая", — приводит издание слова одного из украинских военнослужащих.

Находясь в окопах под непрекращающимися обстрелами, украинцы внимательно следят за тем, что происходит в Вашингтоне, где республиканцы и демократы который месяц не могут согласовать выделение очередной партии финансовой помощи Киеву. Белый дом всеми силами пытается "пропихнуть" в Конгрессе законопроект, предусматривающий финансирование военных расходов Украины, Израиля и Тайваня, но представители республиканской партии противодействуют этому, указывая на проблемы самих Соединённых Штатов на границе с Мексикой, которую еженедельно пересекают тысячи нелегальных мигрантов.

В странах коллективного Запада утверждают, что Россия, якобы, может вторгнуться в Европу после победы на Украине. Играя на страхах жителей США и Евросоюза, власти пытаются добиться новых контрактов для собственного оборонно-промышленного комплекса, поскольку выделяемые Киеву финансы преимущественно добираются до украинской территории исключительно в виде снаряжения, вооружений и боеприпасов, а деньги оседают на счетах воротил западного военпрома.