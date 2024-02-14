Украинские солдаты на передовой вынуждены экономить боеприпасы и следить за заокеанской проблемой с согласованием помощи Киеву в США.
Как пишет издание The Wall Street Journal, проблемы с финансовой поддержкой из-за океана привели к тому, что боевикам ВСУ приходится экономить снаряды и патроны, тогда как Вооружённые силы РФ ведут огонь со всё возрастающей интенсивностью.
"Сейчас мы используем боеприпасы только тогда, когда наступает ситуация критическая", — приводит издание слова одного из украинских военнослужащих.
Находясь в окопах под непрекращающимися обстрелами, украинцы внимательно следят за тем, что происходит в Вашингтоне, где республиканцы и демократы который месяц не могут согласовать выделение очередной партии финансовой помощи Киеву. Белый дом всеми силами пытается "пропихнуть" в Конгрессе законопроект, предусматривающий финансирование военных расходов Украины, Израиля и Тайваня, но представители республиканской партии противодействуют этому, указывая на проблемы самих Соединённых Штатов на границе с Мексикой, которую еженедельно пересекают тысячи нелегальных мигрантов.
В странах коллективного Запада утверждают, что Россия, якобы, может вторгнуться в Европу после победы на Украине. Играя на страхах жителей США и Евросоюза, власти пытаются добиться новых контрактов для собственного оборонно-промышленного комплекса, поскольку выделяемые Киеву финансы преимущественно добираются до украинской территории исключительно в виде снаряжения, вооружений и боеприпасов, а деньги оседают на счетах воротил западного военпрома.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.