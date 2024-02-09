"Моя память в порядке" заявил Байден перед тем как перепутать Египет и Мексику

Байден заявил, что его память "в порядке" и тут же перепутал Египет и Мексику

2:06 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка

Президент США Джо Байден заверил журналистов, что его память "в порядке", но через пару минут перепутал президентов Египта и Мексики.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В ходе пресс-конференции в Белом доме, прямая трансляция которой велась в социальных сетях, Байден затронул тему палестино-израильского конфликта. Комментируя тему возможного мирного урегулирования межу Израилем и ХАМАС, 81-летний американский лидер заявил, что "президент Мексики ас-Сиси не хотел открывать границы для провоза гуманитарной помощи".

За несколько минут до того, как назвать руководителя Египта Абдул Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики, Байден несколько раз вспыльчиво ответил на вопросы репортёров о состоянии его здоровья.

"Моя память в порядке! Я пожилой мужчина с благими намерениями, и я, чёрт возьми, знаю, что я делаю! Я президент, и я снова поставил страну на ноги", — сказал глава Белого дома.

О срочном обращении Байдена было объявлено спустя полтора часа после выхода интервью Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным. Интернет-пользователи предположили, что американский лидер прокомментирует беседу журналиста с руководителем России. Но Байден решил дать официальный комментарий по факту расследования, которое возбудили в его отношении из-за небрежного обращения с секретными документами.

Журналисты, пользуясь случаем, решили спросить президента о том, как он оценивает своё самочувствие. Повод у них был более чем серьёзный — за последнюю неделю Байден дважды говорил, что общался с умершими лидерами государств. Речь шла о президенте Франции Франсуа Миттеране, который скончался почти два десятилетия назад, и о германском канцлере Гельмуте Коле, умершем в 2017 году.

Ранее российский невролог Валерий Новосёлов заявил, что Байден с большой вероятностью страдает от смешанного типа старческой деменции, признаками которой являются грубые нарушения памяти, потерянность в пространстве и нарушения речи.