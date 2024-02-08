Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из-за "Ольги" владимирский губернатор Авдеев разрешил прогулять школу
Нутрициолог Мацкевич назвала изменение рациона и режима сна способом восстановить организм после зимы
"Казанский феномен" зародился в 1970-х, а точное число его банд неизвестно до сих пор
Правила перевозки детей в России: что изменилось в 2024 году
Капустные оладьи: бюджетное и диетическое блюдо на завтрак, полдник или лёгкий ужин
Дачникам на заметку: торфяная земля
Экс-глава Международного союза биатлонистов (IBU) Бессеберг заявил, что никогда не получал от россиян ни крон, ни рублей
Роскосмос показал, как выглядит засыпавший Москву снегом циклон "Ольга"
Телеведущий Алекс Джонс: интервью Путина Карлсону выйдет уже скоро
КНР временно закроет границу с Казахстаном. Это связано с праздниками

Китай временно закрывает границу с Казахстаном

0:56
Мир

По информации от Комитета государственных доходов (КГД) Министерства финансов Казахстана, на три дня Китай временно приостановит автомобильное движение через пункты пропуска на границе с республикой, сообщает EADaily.

Китай временно закрывает границу с Казахстаном
Фото: Reuters by Kuba Stezycki

Согласно уведомлению ведомства, с 9 по 11 февраля 2024 года эти пункты будут закрыты в связи с празднованием Нового года по восточному календарю.

"Пропуск пассажиров, транспортных средств и грузов через автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будет осуществляться с 9 по 11 февраля 2024 года", — говорится в официальном заявлении.

В то же время железнодорожные пункты пропуска на этой границе продолжат функционировать как обычно.

В КГД призывают перевозчиков и всех, кто планирует пересечь границу, заранее разработать свой маршрут, учитывая временные ограничения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Рассказываем, как замачивать семена, чтобы эффект положительно сказался на урожайности

При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.

В чём замачивать семена перед посевом
"Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО
В России описали сценарий войны России и НАТО
Громкое археологическое открытие: выяснилось, кто заразил Британию клопами
Как удобрять пионы, которые дарят яркость и аромат
Поставки прекратились, и сразу на нескольких участках фронта ВСУ отступили Дмитрий Плотников "Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО Петр Ермилин Эксперт рассказал о трудностях в получении кредита на недвижимость в 2024 году Ирина Гусакова
Капустный пирог "Остановиться невозможно": готовим заливным способом за несколько минут
Рассказываем о популярном и универсальном средстве для улучшения плодородия почвы
Почему туя желтеет: названы четыре главные причины - одна из них очень неожиданная
Почему туя желтеет: названы четыре главные причины - одна из них очень неожиданная
Последние материалы
"Казанский феномен" зародился в 1970-х, а точное число его банд неизвестно до сих пор
Капустные оладьи: бюджетное и диетическое блюдо на завтрак, полдник или лёгкий ужин
Дачникам на заметку: торфяная земля
Экс-глава Международного союза биатлонистов (IBU) Бессеберг заявил, что никогда не получал от россиян ни крон, ни рублей
Роскосмос показал, как выглядит засыпавший Москву снегом циклон "Ольга"
Телеведущий Алекс Джонс: интервью Путина Карлсону выйдет уже скоро
Экс-разведчик Риттер: интервью Путина Карлсону будет ударом по русофобии в США
Китай временно закрывает границу с Казахстаном
"Юнона" сфотографировала вулканические выбросы над спутником Юпитера
Экономист Проданова назвала риск минусом банковских инвесткопилок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников