КНР временно закроет границу с Казахстаном. Это связано с праздниками

По информации от Комитета государственных доходов (КГД) Министерства финансов Казахстана, на три дня Китай временно приостановит автомобильное движение через пункты пропуска на границе с республикой, сообщает EADaily.
Согласно уведомлению ведомства, с 9 по 11 февраля 2024 года эти пункты будут закрыты в связи с празднованием Нового года по восточному календарю.
"Пропуск пассажиров, транспортных средств и грузов через автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будет осуществляться с 9 по 11 февраля 2024 года", — говорится в официальном заявлении.
В то же время железнодорожные пункты пропуска на этой границе продолжат функционировать как обычно.
В КГД призывают перевозчиков и всех, кто планирует пересечь границу, заранее разработать свой маршрут, учитывая временные ограничения.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.