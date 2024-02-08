КНР временно закроет границу с Казахстаном. Это связано с праздниками

Китай временно закрывает границу с Казахстаном

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По информации от Комитета государственных доходов (КГД) Министерства финансов Казахстана, на три дня Китай временно приостановит автомобильное движение через пункты пропуска на границе с республикой, сообщает EADaily.

Фото: Reuters by Kuba Stezycki

Согласно уведомлению ведомства, с 9 по 11 февраля 2024 года эти пункты будут закрыты в связи с празднованием Нового года по восточному календарю.

"Пропуск пассажиров, транспортных средств и грузов через автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будет осуществляться с 9 по 11 февраля 2024 года", — говорится в официальном заявлении.

В то же время железнодорожные пункты пропуска на этой границе продолжат функционировать как обычно.

В КГД призывают перевозчиков и всех, кто планирует пересечь границу, заранее разработать свой маршрут, учитывая временные ограничения.