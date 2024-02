В Германии бьют тревогу из-за надвигающейся на Украину угрозы

Промедление с принятием закона о мобилизации на Украине несёт угрозу Вооружённым силам Украины (ВСУ). Таким мнением поделился немецкий журналист Юлиан Рёпке в социальной сети Х (ранее Twitter*).

Фото: flickr.com by The U.S. Army is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic