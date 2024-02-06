Промедление с принятием закона о мобилизации на Украине несёт угрозу Вооружённым силам Украины (ВСУ). Таким мнением поделился немецкий журналист Юлиан Рёпке в социальной сети Х (ранее Twitter*).
"И хотя я не в том положении, чтобы призывать больше украинцев идти в бой (и на убой), я могу только сказать, что с военной точки зрения каждую неделю, проходящую без предложенной генеральным штабом мобилизации, российские силы приближаются всё ближе к Киеву", — написал он.
Как подчеркнул немецкий обозреватель, с предложения украинских военнослужащих призвать в ряды ВСУ больше людей прошло уже шесть недель. Тем не менее, киевские власти так и не приняли соответствующее решение.
*В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.