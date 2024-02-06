В Германии бьют тревогу из-за надвигающейся на Украину угрозы

Рёпке: затягивание принятия закона о мобилизации в ВСУ приближает победу России

0:54 Your browser does not support the audio element. Мир

Промедление с принятием закона о мобилизации на Украине несёт угрозу Вооружённым силам Украины (ВСУ). Таким мнением поделился немецкий журналист Юлиан Рёпке в социальной сети Х (ранее Twitter*).

Фото: flickr.com by The U.S. Army is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"И хотя я не в том положении, чтобы призывать больше украинцев идти в бой (и на убой), я могу только сказать, что с военной точки зрения каждую неделю, проходящую без предложенной генеральным штабом мобилизации, российские силы приближаются всё ближе к Киеву", — написал он.

Как подчеркнул немецкий обозреватель, с предложения украинских военнослужащих призвать в ряды ВСУ больше людей прошло уже шесть недель. Тем не менее, киевские власти так и не приняли соответствующее решение.

*В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года