В Германии бьют тревогу из-за надвигающейся на Украину угрозы

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Рёпке: затягивание принятия закона о мобилизации в ВСУ приближает победу России

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Мир

Промедление с принятием закона о мобилизации на Украине несёт угрозу Вооружённым силам Украины (ВСУ). Таким мнением поделился немецкий журналист Юлиан Рёпке в социальной сети Х (ранее Twitter*).

Рёпке: затягивание принятия закона о мобилизации в ВСУ приближает победу России
Фото: flickr.com by The U.S. Army is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"И хотя я не в том положении, чтобы призывать больше украинцев идти в бой (и на убой), я могу только сказать, что с военной точки зрения каждую неделю, проходящую без предложенной генеральным штабом мобилизации, российские силы приближаются всё ближе к Киеву", — написал он.

Как подчеркнул немецкий обозреватель, с предложения украинских военнослужащих призвать в ряды ВСУ больше людей прошло уже шесть недель. Тем не менее, киевские власти так и не приняли соответствующее решение.

*В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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