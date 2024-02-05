Планы Варшавы: Польша не готова "убиться о Россию" ради Украины

Профессор Межевич: Варшава не готова "убиться о Россию" ради Украины

1:19 Your browser does not support the audio element. Мир

Польский президент Анджей Дуда накануне сказал, что Крым исторически являлся частью РФ и что Киев вряд ли сможет его вернуть.

Фото: Телеграм Политика страны

Но Дуда и не признал полуостров российским, поскольку не сделал официального заявления, где поставил бы под сомнение территориальную целостность Незалежной.

Об этом заявил главный научный сотрудник Института Европы РАН, профессор Николай Межевич.

По его словам, президент Польши сказал более важную вещь — для Дуды является абсолютно понятным факт, что "Крым исторически принадлежит РФ".

"У него на языке оказалось то, что у многих представителей польской элиты в голове. Отрицать тот факт, что Крым исторически является российским — нелепо. И все польские политики об этом знают. Другое дело, что они об этом знают, но не говорят", — цитирует профессора "Военное дело".

Эксперт убеждён, что сейчас Варшава не готова занять такую же "бескомпромиссную позу" по отношению к Российской Федерации, которая характерна для стран Прибалтии, которые готовы по команде броситься в атаку и "убиться о Россию". Но Польша не готова "умирать за украинский Крым или Харьков".

У Варшавы есть свои планы на западную часть Незалежной, она ждёт удобного момента, но стать "Украиной 2.0" она не желает, подытожил Межевич.