В Госдуме заявили о выходе украинского конфликта на новую фазу

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет поделился мнением, что украинский конфликт выходит на новую фазу. По его словам, сейчас в зоне боевых действий наступил переломный момент.
"Запад даёт сигналы, что готов на торги по размену Украины в надежде на получение жирного куска для компенсации понесённых ими затрат и удовлетворения своих исторических и геополитических амбиций", — указал депутат в беседе с РИА Новости.
При этом он выразил мнение, что сейчас на Западе не готовы к ведению продолжительной изнуряющей войне. Традиционным же методом в данном случае является "так называемый блицкриг". Если же он проваливается, обращает внимание Шеремет, тогда всю военную агрессию на Западе сворачивают, и тогда противостояние переходит уже в новую фазу.
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