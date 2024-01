В Госдуме заявили о выходе украинского конфликта на новую фазу

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет поделился мнением, что украинский конфликт выходит на новую фазу. По его словам, сейчас в зоне боевых действий наступил переломный момент.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.