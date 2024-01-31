В Госдуме заявили о выходе украинского конфликта на новую фазу

Депутат Шеремет: на украинском театре боевых действий наступил переломный момент

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет поделился мнением, что украинский конфликт выходит на новую фазу. По его словам, сейчас в зоне боевых действий наступил переломный момент.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Запад даёт сигналы, что готов на торги по размену Украины в надежде на получение жирного куска для компенсации понесённых ими затрат и удовлетворения своих исторических и геополитических амбиций", — указал депутат в беседе с РИА Новости.

При этом он выразил мнение, что сейчас на Западе не готовы к ведению продолжительной изнуряющей войне. Традиционным же методом в данном случае является "так называемый блицкриг". Если же он проваливается, обращает внимание Шеремет, тогда всю военную агрессию на Западе сворачивают, и тогда противостояние переходит уже в новую фазу.