В Польше запретили называть Освенцим польским концлагерем

Министр иностранных дел Польши возмутился тем, что Освенцим назвали польским концлагерем

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил своё возмущение по поводу названия концлагеря Аушвиц-Биркенау в Еврокомиссии как польского.

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Он подчеркнул, что при упоминании нацистского лагеря смерти в Освенциме важно указывать, что он был создан под немецкой оккупацией.

В Польше сам концлагерь изначально называли Освенцим, но в настоящее время используется только название Аушвиц для четкого разграничения между нацистским концлагерем и древним польским городом.