Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил своё возмущение по поводу названия концлагеря Аушвиц-Биркенау в Еврокомиссии как польского.
Он подчеркнул, что при упоминании нацистского лагеря смерти в Освенциме важно указывать, что он был создан под немецкой оккупацией.
В Польше сам концлагерь изначально называли Освенцим, но в настоящее время используется только название Аушвиц для четкого разграничения между нацистским концлагерем и древним польским городом.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.