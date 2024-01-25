За считанные дни до СВО Запад уговаривал Зеленского не возвращаться в Киев

Журналист Time Шустер: накануне СВО Зеленскому предложили остаться на Западе

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За считанные дни до начала конфликта на Украине несколько западных лидеров предложили Владимиру Зеленскому сформировать правительство в изгнании, пишет корреспондент журнала Time Саймон Шустер в своей книге об украинском лидере. С только что вышедшим изданием ознакомился РБК в четверг.

Фото: Сайт президента Украины

19 февраля 2022 года президент Украины выступал на Мюнхенской конференции по международной безопасности. И в этот же день западные коллеги посоветовали ему не возвращаться в Киев.

"Я позавтракал в Киеве. И поужинаю там же", — с улыбкой отказался Зеленский.

По словам Шустера, предложение разозлило политика — он понял, что Украину списывают со счетов.

Биографическая книга о Зеленском под названием "Шоумен" написана на основе интервью с ним и его окружением. Она повествует о политической карьере бывшего артиста, начиная с его избирательной кампании в 2019 году, в том числе о его жизни в бункере в первые недели СВО.