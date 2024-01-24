Биограф Шустер описал жизнь Зеленского в бункере советской эпохи

1:30 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Восточная Европа

Личный биограф президента Украины Владимира Зеленского Саймон Шустер, работающий на издание Time, описал в своей книге The Showman год из жизни бывшего комика в бункере, её отрывки приводит Bloomberg.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine

Биограф Зеленского рассказал, что "бункер советской эпохи" располагается под резиденцией украинского президента в Киеве. Условиях жизни в нём Шустер назвал "спартанскими" и "немного жутковатыми". Автор книги приводит слова одной из помощниц главы Украины, которая сообщила, что Зеленский был похож на "ходячий труп" из-за нехватки солнечного света и сна.

"Вскоре Зеленский привык к стрессу. Эта ситуация сформировала тот его образ, который сейчас знает международная аудитория. Это человек с бородкой, мрачным лицом и одеждой цвета хаки", — пишет Шустер.

Журналист добавил, что президент Украины жил в стесненных условиях — спал на узкой кровати под "непрекращающееся жужжание его телефона". Он рассказал также о скудном питании Зеленского и его окружения, когда на совещаниях раздавали сладости, а рацион состоял из "мясных консервов с засохшим хлебом".

Шустер завершил свою книгу на откровенной ноте. Он не скрывает, что исход вооруженного конфликта остается неопределенным. Помощь Запада Киеву сокращается, а внимание мировой общественности переключилось на другие события.