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Биограф Шустер описал жизнь Зеленского в бункере советской эпохи

1:30
Мир » Европа » Восточная Европа

Личный биограф президента Украины Владимира Зеленского Саймон Шустер, работающий на издание Time, описал в своей книге The Showman год из жизни бывшего комика в бункере, её отрывки приводит Bloomberg.

Биограф Шустер описал жизнь Зеленского в бункере советской эпохи
Фото: flickr.com by President Of Ukraine

Биограф Зеленского рассказал, что "бункер советской эпохи" располагается под резиденцией украинского президента в Киеве. Условиях жизни в нём Шустер назвал "спартанскими" и "немного жутковатыми". Автор книги приводит слова одной из помощниц главы Украины, которая сообщила, что Зеленский был похож на "ходячий труп" из-за нехватки солнечного света и сна.

"Вскоре Зеленский привык к стрессу. Эта ситуация сформировала тот его образ, который сейчас знает международная аудитория. Это человек с бородкой, мрачным лицом и одеждой цвета хаки", — пишет Шустер.

Журналист добавил, что президент Украины жил в стесненных условиях — спал на узкой кровати под "непрекращающееся жужжание его телефона". Он рассказал также о скудном питании Зеленского и его окружения, когда на совещаниях раздавали сладости, а рацион состоял из "мясных консервов с засохшим хлебом".

Шустер завершил свою книгу на откровенной ноте. Он не скрывает, что исход вооруженного конфликта остается неопределенным. Помощь Запада Киеву сокращается, а внимание мировой общественности переключилось на другие события.

"Позже нас будут судить", — говорит Зеленский Шустеру на последней странице.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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